“Amber Heard ha citato Il talento di Mr. Ripley, Notthing Hill e altri film, le sue accuse a Johnny Depp sono false”. Come stanno davvero le cose (Di domenica 8 maggio 2022) No, Amber Heard durante la sua testimonianza in aula non ha usato frasi tratte da Il talento di Mr. Ripley. Il tourbillon dei social questa volta ha toppato. Nelle concitate ore della deposizione della star di Aquaman al processo per diffamazione intentatagli dall’ex marito Johnny Depp, su Twitter in particolar modo era stata pubblicata più volte una dichiarazione carta carbone della Heard che ricalcava, appunto, un monologo di Gwyneth Paltrow nel celebre thriller del compianto Anthony Minghella. Ebbene dopo aver messo in azione i migliori de-bunker anglosassoni l’allarme plagio, anche piuttosto sinistro, è rientrato. In un thread pubblicato su Twitter dall’attrice Christina Pykles è stato scritto che la testimonianza di Amber riprendeva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) No,durante la sua testimonianza in aula non ha usato frasi tratte da Ildi Mr.. Il tourbillon dei social questa volta ha toppato. Nelle concitate ore della deposizione della star di Aquaman al processo per diffamazione intentatagli dall’ex marito, su Twitter in particolar modo era stata pubblicata più volte una dichiarazione carta carbone dellache ricalcava, appunto, un monologo di Gwyneth Paltrow nel celebre thriller del compianto Anthony Minghella. Ebbene dopo aver messo in azione i migliori de-bunker anglosassoni l’allarme plagio, anche piuttosto sinistro, è rientrato. In un thread pubblicato su Twitter dall’attrice Christina Pykles è stato scritto che la testimonianza diriprendeva ...

Advertising

FQMagazineit : “Amber Heard ha citato Il talento di Mr. Ripley, Notthing Hill e altri film, le sue accuse a Johnny Depp sono false… - pitchbazil : non so davvero cosa ci sia da ridere, per voi qualsiasi donna testimoni di essere stata vittima di un uomo sta ment… - ParliamoDiNews : Notizie dall`Italia e dal Mondo: Depp contro Heard: Amber si mise con Elon Musk dopo la fine con Johnny #notizie… - marchesinimomy : - ParliamoDiNews : Johnny Depp: le celebrità che hanno sostenuto l`attore durante il processo contro Amber Heard -… -