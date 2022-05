Amber Heard condivide le foto di Johnny Depp svenuto: "Si addormentava mentre parlavamo" (Di domenica 8 maggio 2022) Amber Heard ha recentemente condiviso con la giuria del tribunale di Farifax una serie di foto in cui, secondo la sua versione dei fatti, è ritratto un 'Johnny Depp svenuto a causa della droga'. Alla giuria del processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard sono state mostrate delle foto in cui la star di pirati dei Caraibi sarebbe presumibilmente svenuta dopo aver fatto uso di droghe: durante la sua deposizione Depp ha negato le accuse, dichiarando che stava semplicemente dormendo. "Sveniva sempre, a volte si addormentava mentre parlavamo a causa della droga, vomitava nel sonno e perdeva il controllo della sua vescica. E ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022)ha recentemente condiviso con la giuria del tribunale di Farifax una serie diin cui, secondo la sua versione dei fatti, è ritratto un 'a causa della droga'. Alla giuria del processo per diffamazione dicontrosono state mostrate dellein cui la star di pirati dei Caraibi sarebbe presumibilmente svenuta dopo aver fatto uso di droghe: durante la sua deposizioneha negato le accuse, dichiarando che stava semplicemente dormendo. "Sveniva sempre, a volte sia causa della droga, vomitava nel sonno e perdeva il controllo della sua vescica. E ...

