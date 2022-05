Altro che Raoul Bova! Il fidanzato dell’ex moglie è uno schianto e conosciutissimo in tv (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo il naufragato amore vissuto accanto a Raoul Bova, Chiara Giordano ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un uomo affascinante che le ha rubato il cuore. Lo avete mai visto? Il fidanzato di Chiara Giordano, ex fiamma dell’attore più bello della tv italiana, è bellissimo. Raoul Bova-Chiara-Giordano-AltranotiziaSe non sapete chi è il partner della ex moglie di Raoul Bova preparatevi a restare senza parole: è letteralmente uno schianto! Raoul Bova, chi è il partner della sua ex moglie L’attore Raoul Bova è stato da sempre un vero e proprio sex symbol per il pubblico italiano. Oltre a essere bravissimo nella recitazione infatti, è un uomo molto affascinante, dai lineamenti delicati e con un fisico statuario. ... Leggi su altranotizia (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo il naufragato amore vissuto accanto aBova, Chiara Giordano ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un uomo affascinante che le ha rubato il cuore. Lo avete mai visto? Ildi Chiara Giordano, ex fiamma dell’attore più bello della tv italiana, è bellissimo.Bova-Chiara-Giordano-AltranotiziaSe non sapete chi è il partner della exdiBova preparatevi a restare senza parole: è letteralmente unoBova, chi è il partner della sua exL’attoreBova è stato da sempre un vero e proprio sex symbol per il pubblico italiano. Oltre a essere bravissimo nella recitazione infatti, è un uomo molto affascinante, dai lineamenti delicati e con un fisico statuario. ...

