Alle elezioni nelle Filippine il favorito è il figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos (Di domenica 8 maggio 2022) Si vota lunedì, tra le altre cose si decide chi sarà il successore del discusso e controverso presidente uscente Rodrigo Duterte Leggi su ilpost (Di domenica 8 maggio 2022) Si vota lunedì, tra le altre cose si decide chi sarà il successore del discusso e controverso presidente uscente Rodrigo Duterte

Advertising

RaiNews : Il partito conservatore Tory va male alle elezioni amministrative. Un segnale negativo per il premier Boris… - ignaziocorrao : Breve storia triste: Gli “ambientalisti” italiani sostengono alle elezioni romane #Gualtieri. La soluzione di Gual… - Andrea__Monti : @Ardito98731919 Ringraziamo calorosamente il @Mov5Stelle per aver contribuito all'elezione di questa servetta.. ci… - mannarino_luca : RT @grotondi: Il 7 maggio di 14 anni fa a quest’ora Berlusconi formó il suo quarto governo ,e non lo ricordo perché ne facevo parte quale m… - ilpost : Alle elezioni nelle Filippine il favorito è il figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos -