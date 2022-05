Alla scoperta del Teatro Romano, i giovani del Fai al lavoro per il decoro del sito storico (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con le dotazioni d’ordinanza e, soprattutto, con una forte dose di senso civico, ragazzi e ragazze sono scesi in strada stamattina per dare una lezione ai maestri dell’inciviltà e del tanto peggio tanto meglio. Sotto le insegne del Fondo Ambiente Italiano, con guanti, scope, sacchetti, tanta pazienza e buona volontà, i volontari, soprattutto giovani, hanno unito le loro forze per riportare pulizia e decoro attorno al Teatro Romano, uno dei luoghi simbolo della città di Benevento, ma anche uno dei punti a rischio di classificazione come a maggior degrado del centro storico. Erbacce e rifiuti abbandonati per nemico: questo l’obiettivo della manifestazione promossa dal FAI, il cui scopo istituzionale è proprio quello di salvaguardare, valorizzare e far ricordare a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con le dotazioni d’ordinanza e, soprattutto, con una forte dose di senso civico, ragazzi e ragazze sono scesi in strada stamattina per dare una lezione ai maestri dell’inciviltà e del tanto peggio tanto meglio. Sotto le insegne del Fondo Ambiente Italiano, con guanti, scope, sacchetti, tanta pazienza e buona volontà, i volontari, soprattutto, hanno unito le loro forze per riportare pulizia eattorno al, uno dei luoghi simbolo della città di Benevento, ma anche uno dei punti a rischio di classificazione come a maggior degrado del centro. Erbacce e rifiuti abbandonati per nemico: questo l’obiettivo della manifestazione promossa dal FAI, il cui scopo istituzionale è proprio quello di salvaguardare, valorizzare e far ricordare a ...

