Alessio Boni, questa sera il film 'Rinascere': la storia ispirata a Manuel Bortuzzo (Di domenica 8 maggio 2022) A Domenica In, Alessio Boni promuove il film ' Rinascere ' in onda da stasera su Rai1. 'Interpreto Franco Bortuzzo, padre di Manuel. E' stato strano anche conoscerlo , perchè di solito interpreto ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022) A Domenica In,promuove il' in onda da stasu Rai1. 'Interpreto Franco, padre di. E' stato strano anche conoscerlo , perchè di solito interpreto ...

Advertising

Antonel45sck : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - mariacarina102 : @supremanes Ma il regista come ha potuto mettere quel bonazzo di Alessio Boni a fare lo smanicato sono basita - AmoSoloLaFatina : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - dariosardone : Alessio Boni racconta a #DomenicaIn il film evento #Rinascere in onda stasera su @RaiUno, ispirato alla storia del… - frav281 : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… -