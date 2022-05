Alcune vetture BMW spedite senza Android Auto e Apple CarPlay (Di domenica 8 maggio 2022) Sono giunte, purtroppo, delle sorprese non molto positive per quanto riguarda Alcune nuove BMW, anche se la spiacevole novità sembra destinata a durare solamente per poco tempo. Siamo ormai a conoscenza della questione legata alla mancanza dei chip e di altre componenti, che stanno mettendo sempre più in difficoltà le aziende che lavorano nel settore tecnologico nel lanciare sul mercato i propri prodotti e questa volta è toccato anche alla casa Automobilistica tedesca. In seguito al difficile reperimento dei chip, BMW ha deciso di inviare modelli selezionati ai suoi clienti senza il supporto ai sistemi di infotainment Android Auto e Apple CarPlay. Ricordiamo che BMW, tra il periodo 2019-2020, ha attivato su quasi tutte le vetture di ultima ... Leggi su optimagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Sono giunte, purtroppo, delle sorprese non molto positive per quanto riguardanuove BMW, anche se la spiacevole novità sembra destinata a durare solamente per poco tempo. Siamo ormai a conoscenza della questione legata alla mancanza dei chip e di altre componenti, che stanno mettendo sempre più in difficoltà le aziende che lavorano nel settore tecnologico nel lanciare sul mercato i propri prodotti e questa volta è toccato anche alla casamobilistica tedesca. In seguito al difficile reperimento dei chip, BMW ha deciso di inviare modelli selezionati ai suoi clientiil supporto ai sistemi di infotainment. Ricordiamo che BMW, tra il periodo 2019-2020, ha attivato su quasi tutte ledi ultima ...

