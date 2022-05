Alcaraz | trionfo da dominatore a Madrid | il futuro del gioco è adesso

(Di domenica 8 maggio 2022) In finale, meglio non affrontare Carlos. Cinque ne ha giocate, lo spagnolo, e altrettante ne ha vinte senza aver mai perso nemmeno un set. A 19 e 3 giorni, è il più giovane ad aver raggiunto i ...

Perunincredibile con le vittorie, in serie, su Rafael Nadal ai quarti di finale, su Novak Djokovic in semifinale e su Alexander Zverev nell'odierno atto conclusivo del torneo. Sul ...Oggi, infatti, al di là delle classifiche che lo daranno al numero 6 la prossima settimana, suo best ranking,è il giocatore più forte del mondo. Oggi si fa la differenza in pochi scambi, ...Madrid, 8 mag. - Carlos Alcaraz trionfa nel torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). Il 19enne spagnolo, numero 9 del mondo e 7 del ...In finale, meglio non affrontare Carlos Alcaraz. Cinque ne ha giocate, lo spagnolo, e altrettante ne ha vinte senza aver mai perso nemmeno un set. A 19 e 3 giorni, è il più giovane ad aver ...