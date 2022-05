Alcaraz: “Roma? Ho bisogno di recuperare: voglio arrivare al top a Parigi” (Di domenica 8 maggio 2022) Con tutta probabilità Carlos Alcaraz non sarà al via della 79esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il vincitore di Madrid lo ha confessato in conferenza stampa al termine della vittoria contro Zverev. Queste le sue parole: “Se ho pensato di giocare a Roma? Certo che ci ho pensato. Sono veramente eccitato all’idea di partecipare ad un Grande Slam. Ora, date le condizioni della mia caviglia e del mio piede, penso che la soluzione migliore sia riposare per recuperare completamente e presentarmi al 100% a Parigi”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Con tutta probabilità Carlosnon sarà al via della 79esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il vincitore di Madrid lo ha confessato in conferenza stampa al termine della vittoria contro Zverev. Queste le sue parole: “Se ho pensato di giocare a? Certo che ci ho pensato. Sono veramente eccitato all’idea di partecipare ad un Grande Slam. Ora, date le condizioni della mia caviglia e del mio piede, penso che la soluzione migliore sia riposare percompletamente e presentarmi al 100% a”. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - sportface2016 : #Alcaraz: '#Roma? Ho bisogno di recuperare: voglio arrivare al top a #Parigi' - livetennisit : Carlos Alcaraz non giocherà il torneo di Roma - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla caviglia #Sky… - TV7Benevento : Tennis: Alcaraz rinuncia agli Internazionali Bnl, 'voglio essere al meglio a Parigi' - -