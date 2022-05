Advertising

Il Sole 24 ORE

Dopo il numero uno del mondo Novak Djokovic, anche AlexanderZverev si inchina a Carlos. Ilfenomeno spagnolo ha così conquistato il torneo Atp 1000 di Madrid superando nettamente il tedesco in due set 6 - 3, 6 - 1 nella finale giocata questa sera. .... Rio de Jainero e Barcellona e ora è numero 6 al mondo Dopo il numero uno del mondo Novak Djokovic , anche Alexander Zverev si inchina a Carlos, ilfenomeno spagnolo che ha così ... Alcaraz, il baby fenomeno spagnolo vince a Madrid e arriva da big al Foro Italico Il baby fenomeno spagnolo, al termine della finale vinta contro Zverev, ha ufficializzato la sua rinuncia al trofeo romano con la speranza di rientrare al 100% per il Roland Garros: 'Con la voglia che ...Carlos Alcaraz non disputerà gli Internazionali di Roma per preparare al meglio il Roland Garros, il primo slam della stagione in programma sulla terra rossa di Parigi dal 22 maggio al 5 giugno. Ad. A ...