Alcaraz | è il tennis che gioca lui | Zverev l’ultimo ostacolo a Madrid

A Carlos Alcaraz non gliene frega nulla. Non gli importa del contesto, dell'avversario o della posta in palio. Apparentemente neutrale a qualsiasi tipo di emozione, il suo unico obiettivo è entrare in campo e sbranare la partita. Si può dire che è quasi il tennis che gioca lui. I vincenti, i recuperi, le esultanze, sono tutte delle esternazioni automatiche di una sincronia perfetta tra occhio, mano e cuore abbinate a quell'istinto primordiale d'intimorire che lo rende diverso da tutti. Ed infatti è così. Nessuno mai era riuscito a battere Rafael Nadal e Novak Djokovic consecutivamente in un torneo sulla terra rossa. Nessuno mai era riuscito così giovane a qualificarsi per la finale del Masters 1000 di Madrid. Ci sono dei momenti che, nella storia di ogni sport, segnano inevitabilmente uno spartiacque, una sorta di ...

