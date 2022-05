Agostini: “Nel finale reazione importante, dobbiamo crederci” (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoUn pari acciuffato all’ultimo minuto dona un pizzico di serenità al Cagliari di Alessandro Agostini. Il tecnico dei sardi ha parlato ai microfoni di Dazn auspicando che il gol segnato da Altare possa dare anche la scossa in vista della difficilissima ma vitale partita interna con l’Inter del prossimo turno: Episodio – “Il rigore che ci hanno tolto alla fine è un episodio che avrebbe ammazzato chiunque, invece i ragazzi hanno avuto la forza di crederci e reagire. Gli ho fatto i complimenti”. Mentalità – “In questi pochi giorni ho provato a dare una mentalità di possesso alla squadra. Serve anche ai ragazzi per prendere fiducia perché ultimamente forse hanno avuto un po’ di paura”. Altare – “Oggi ha fatto una partita straordinaria come credo un po’ tutti. Ha tanto da migliorare ma ha un carisma straordinario e può diventare un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoUn pari acciuffato all’ultimo minuto dona un pizzico di serenità al Cagliari di Alessandro. Il tecnico dei sardi ha parlato ai microfoni di Dazn auspicando che il gol segnato da Altare possa dare anche la scossa in vista della difficilissima ma vitale partita interna con l’Inter del prossimo turno: Episodio – “Il rigore che ci hanno tolto alla fine è un episodio che avrebbe ammazzato chiunque, invece i ragazzi hanno avuto la forza die reagire. Gli ho fatto i complimenti”. Mentalità – “In questi pochi giorni ho provato a dare una mentalità di possesso alla squadra. Serve anche ai ragazzi per prendere fiducia perché ultimamente forse hanno avuto un po’ di paura”. Altare – “Oggi ha fatto una partita straordinaria come credo un po’ tutti. Ha tanto da migliorare ma ha un carisma straordinario e può diventare un ...

tvdellosport : ?? CAGLIARI, ESONERO E RINNOVO PER MAZZARRI Il #Cagliari esonera #Mazzarri ma nel paradosso del mercato gli prolu… - anteprima24 : ** #Agostini: 'Nel finale reazione importante, dobbiamo crederci' ** - mgzk24 : Le formazioni di Nicola e Agostini mi fanno solo pensare che la partita vogliano giocarsela nel secondo tempo - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #SalernitanaCagliari ?? Agostini ripesca #Lykogiannis e sceglie la coppia Joao Pedro-Pavoletti in avanti: le scelte d… - CentotrentunoC : #SalernitanaCagliari ?? Agostini ripesca #Lykogiannis e sceglie la coppia Joao Pedro-Pavoletti in avanti: le scel… -