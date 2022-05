Aggiornamento GPS, l’ordinanza potrebbe arrivare domani 9 maggio e subito il via alle domande (Di domenica 8 maggio 2022) Aggiornamento GPS per il biennio 2022-24. C’è attesa per capire quando inizieranno le operazioni. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento ha rallentato la pubblicazione dell’attesa ordinanza. L'ordinanza potrebbe essere pubblicata nelle prossime ore o comunque entro metà settimana prossima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022)GPS per il biennio 2022-24. C’è attesa per capire quando inizieranno le operazioni. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento ha rntato la pubblicazione dell’attesa ordinanza. L'ordinanzaessere pubblicata nelle prossime ore o comunque entro metà settimana prossima. L'articolo .

