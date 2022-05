Zugarelli: «Quando nasci povero come me, nemmeno il rispetto è sicuro. Il tennis me lo ha dato» (Di sabato 7 maggio 2022) Sul Venerdì di Repubblica Angelo Carotenuto intervista Tonino Zugarelli. Ha 72 anni. Con Panatta, Barazzutti e Bertolucci, nel 1976 vinse la Davis più contestata. Una storia che oggi è diventata una docuserie. Zugarelli racconta le difficoltà del tennis per uno come lui, proveniente da una famiglia modesta. «Non ero mica Gerulaitis, io, ricco di famiglia. Sono nato ai margini. Prendevo la palla ai ricchi che giocavano. È così che mi sono accostato al tennis. Da raccattapalle. Non ero benestante come Nicola Pietrangeli e perfino Panatta rispetto a me era un privilegiato: era il figlio del custode del circolo Parioli, almeno uno stipendio fisso in casa entrava. Mio padre faceva il carpentiere. Al mattino usciva di casa solo se c’era lavoro. Io sono nato in una casa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Sul Venerdì di Repubblica Angelo Carotenuto intervista Tonino. Ha 72 anni. Con Panatta, Barazzutti e Bertolucci, nel 1976 vinse la Davis più contestata. Una storia che oggi è diventata una docuserie.racconta le difficoltà delper unolui, proveniente da una famiglia modesta. «Non ero mica Gerulaitis, io, ricco di famiglia. Sono nato ai margini. Prendevo la palla ai ricchi che giocavano. È così che mi sono accostato al. Da raccattapalle. Non ero benestanteNicola Pietrangeli e perfino Panattaa me era un privilegiato: era il figlio del custode del circolo Parioli, almeno uno stipendio fisso in casa entrava. Mio padre faceva il carpentiere. Al mattino usciva di casa solo se c’era lavoro. Io sono nato in una casa ...

Advertising

napolista : Zugarelli: «Quando nasci povero come me, nemmeno il rispetto è sicuro. Il tennis me lo ha dato» Al Venerdì: «Tanti… -