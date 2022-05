Zelensky: "Evacuati oltre 40 civili da Azovstal" (Di sabato 7 maggio 2022) "Durante la giornata (di venerdi' 6 maggio, ndr), il nostro team ha organizzato l'evacuazione per piu' di 40 civili, donne e bambini. Ci auguriamo che possano mettersi in salvo dopo due mesi passati a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) "Durante la giornata (di venerdi' 6 maggio, ndr), il nostro team ha organizzato l'evacuazione per piu' di 40, donne e bambini. Ci auguriamo che possano mettersi in salvo dopo due mesi passati a ...

Advertising

fanpage : #Zelensky: “A Mariupol non è guerra, ma tortura bestiale. Circa 500 civili sono già stati evacuati dalla città' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Zelensky: “A Mariupol non è guerra, ma tortura bestiale. Circa 500 civili sono già stati evacuati dalla città' - GiannettiMarco : RT @fanpage: #Zelensky: “A Mariupol non è guerra, ma tortura bestiale. Circa 500 civili sono già stati evacuati dalla città' - lindaeciao : RT @fanpage: #Zelensky: “A Mariupol non è guerra, ma tortura bestiale. Circa 500 civili sono già stati evacuati dalla città' - fanpage : #Zelensky: “A Mariupol non è guerra, ma tortura bestiale. Circa 500 civili sono già stati evacuati dalla città' -