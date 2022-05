Zelensky apre alla pace senza la Crimea E Biden invia altri 150 milioni di aiuti militari

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 7 maggio 2022) L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo didi compromesso con la Russia, se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio”, cioè il giorno prima dell'inizio dell'invasione. A dirlo è il presidente Volodymyr, lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della, annessa dai russi nel 2014. Pur non pronunciando mai la, appare chiaro come il riferimento al 23 febbraio fa intuire un'apertura da parte del governo di Kievpossibilità di un compromesso con Mosca sullo status della penisola annessa de factofederazione russa nel 2014. Nessun cenno invece sullo status delle Repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk. In sostanza, non si tratterebbe dunque di una cessione, ma di un’apertura al ...