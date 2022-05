Zelensky apre ad accordo di pace senza la Crimea E Biden invia altri 150 milioni di aiuti militari

(Di sabato 7 maggio 2022) L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare undidi compromesso con la Russia, se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio”, cioè il giorno prima dell'inizio dell'invasione. A dirlo è il presidente Volodymyr, lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della, annessa dai russi nel 2014. Pur non pronunciando mai la, appare chiaro come il riferimento al 23 febbraio fa intuire un'apertura da parte del governo di Kiev alla possibilità di un compromesso con Mosca sullo status della penisola annessa de facto alla federazione russa nel 2014. Nessun cenno invece sullo status delle Repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk. In sostanza, non si tratterebbe dunque di una cessione, ma di un’apertura al dialogo ...

Lo ha detto il presidente Volodymyr. "Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati", ha precisato. Intanto il presidente Usa Joe Biden ha annunciato nuovi aiuti militari ...Ieri, la data del 24 febbraio è tornata a risuonare in un intervento del presidente ucraino, che durante un video messaggio al think tank britannico Chatham House ha detto di essere disposto ...Sappiamo come è andata. Il clima ricorda molto le giornate prima dell’invasione del 24 febbraio, con le voci delle Intelligence occidentali che si inseguivano a colpi di certezze e smentite sul possib ...(Adnkronos) Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, intervenendo in video alla Chatham House, think tank britannico con sede a Londra, e lasciando intendere che almeno per ora Kiev non ...