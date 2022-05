Zelensky, all'asta la sua felpa verde militare. Cifra clamorosa: a quanto viene venduta (Di sabato 7 maggio 2022) Iconica come le sue magliette, la felpa di pile color cachi, con cui Volodymyr Zelensky è apparso in tutte le dirette tv e sui social dal 24 febbraio, giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, è stata messa all'asta a Londra ed è stata venduta per 90mila sterline (oltre 105mila euro). Il ricavato andrà a una raccolta fondi per gli aiuti umanitari all'Ucraina. Battitore dell'asta, che si è svolta da Christie's, nientemeno che il premier britannico Boris Johnson, che ha subito suggerito che il prezzo dell'indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di quello iniziale di 50mila sterline. Secondo quanto riportano i media internazionali, BoJo ha invitato i presenti a "spendere alla grande" definendo il presidente ucraino "uno dei leader più incredibili dei tempi moderni". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Iconica come le sue magliette, ladi pile color cachi, con cui Volodymyrè apparso in tutte le dirette tv e sui social dal 24 febbraio, giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, è stata messa all'a Londra ed è stataper 90mila sterline (oltre 105mila euro). Il ricavato andrà a una raccolta fondi per gli aiuti umanitari all'Ucraina. Battitore dell', che si è svolta da Christie's, nientemeno che il premier britannico Boris Johnson, che ha subito suggerito che il prezzo dell'indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di quello iniziale di 50mila sterline. Secondoriportano i media internazionali, BoJo ha invitato i presenti a "spendere alla grande" definendo il presidente ucraino "uno dei leader più incredibili dei tempi moderni". ...

