Yet To Come è il nuovo singolo dei BTS dall'album Proof: tutti i dettagli (Di sabato 7 maggio 2022) Il nuovo singolo dei BTS è Yet To Come (The Most Beautiful Moment). I Bangtan Boys annunciano così il primo dei 3 inediti che saranno presenti nella raccolta Proof in prossima uscita. Il settetto di Seul ha anche annunciato che il brano sarà accompagnato da un video ufficiale. Il nuovo singolo dei BTS è Yet To Come (The Most Beautiful Moment) e sarà fuori il 10 giugno, data in cui uscirà la raccolta Proof insieme al video ufficiale del brano. Quest'anno i BTS, dopo aver affrontato una serie di problemi e rallentamenti a causa del virus SARS-CoV-2 che ha colpito tutti i componenti della band, è ritornata alla ribalta a seguito della residency a Las Vegas.

