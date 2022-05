(Di sabato 7 maggio 2022) Da sempre appassionato di, l’attore famoso per i suoi ruoli in Star Wars: Rebels e Scooby-Doo è un ex produttore e scrittore della WWE. Nell’ultima puntata del suoWithJr ha dichiarato di aver in programma il lancio di unache rappresenti un “ritorno alle origini” del. Back to the basics “Ho iniziato a guardare altri show, anche vecchie puntate, per esempio di Ring of Honor. Ho iniziato ad ascoltare Jim Cornette e le sue filosofie sul, ho ascoltato altri promotori e le loro teorie sul business. Ho iniziato a guardare più wrestler possibili in azione, a chiedere consigli e pareri ai miei contatti. Poi sono passato alle arene, i costi e tutto il resto Ho già un’agente immobiliare fidata ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Freddie Prinze Jr vuole lanciare la sua federazione di wrestling personale - -

World Wrestling

Da sempre appassionato di wrestling, l'attore famoso per i suoi ruoli in Star Wars: Rebels e Scooby-Doo è un ex produttore e scrittore della WWE. Nell'ultima puntata del suo Wrestling With Freddie, Pr ...Scooby Doo icon Freddie Prinze Jr has shared his plans to set up his own wrestling company which he aims to fund through the money he earns as he returns to acting ...