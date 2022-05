Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Fox pretende che non si torni al roster unico, vuole l'esclusiva dei wrestler di SmackDown -… - SpazioWrestling : WWE: FOX e USA Network scontenti dei recenti scambi di Superstar fra Raw e Smackdown #Raw #Smackdown -

Spazio Wrestling

Il 14 aprile 2018 durante UFC on: Poirier vs. Gaethje, verrà sconfitto da Israel Adesanya ai ... In precedenza aveva avuto una relazione con una ex star della, Kelly Kelly . Un aneddoto su ...... Tactics & GloryHime Zero FTL: Faster Than Light Furi The Game of Life 2 Gang Beasts Gas ... Remastered World of Horror2K19 Wytchwood Yakuza 3 Remastered Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami 2 Yakuza: ... WWE: FOX e USA Network scontenti dei recenti scambi di Superstar fra Raw e Smackdown Brutte notizie per chi sperava che con l'unificazione delle due cinture di campione del mondo la WWE avesse intrapreso la strada verso il ritorno di un roster unico. Secondo quanto raccontato dal noto ...Nell’ultimo periodo abbiamo potuto notare come la WWE abbia fatto apparire diverse Superstar di Raw a Smackdown e viceversa. Basti pensare, infatti, come il Main Event di WrestleMania Backlash veda co ...