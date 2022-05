WTA Roma 2022 | risultati qualificazioni 7 maggio | eliminate tutte e cinque le italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) Giornata amara per le nostre portacolori nelleagli Internazionali d’Italia. Nessuna delleragazze scese in campo quest’oggi sulla terra rossa diè riuscita infatti ad accedere all’ultimo turno di. Andiamo a scoprire tutti iodierni. Eleonora Alvisi (n.924 del ranking) non riesce mai a mettere in difficoltà la slovena Kaia Juvan (n.82 WTA) e subisce una netta sconfitta per 6-2 6-4 in appena un’ora e 17 minuti di gioco. Stessa sorte per Nuria Brancaccio (n.484 al mondo), che non può niente contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (6-3 6-2 il risultato in favore della numero 50 del ranking). Niente da fare per Angelica Raggi (n.614), sconfitta dalla tedesca Andrea Petkovic (n.64). Dopo un primo set perso per 6-4, la tennista ...