Wordle ha portato "decine di milioni di nuovi utenti" al New York Times (Di sabato 7 maggio 2022) Il gruppo editoriale ha chiuso il primo trimestre con numeri in forte crescita: 9,1 milioni di abbonati, aiutato anche dall'acquisizione di The Athletic. Il puzzle game intanto ha fatto volare gli accessi al sito del quotidiano

