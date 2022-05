WEC, 6 Ore Spa-Francorchamps: Toyota vince tra gli imprevisti, Ferrari abbatte Porsche in GTE (Di sabato 7 maggio 2022) La pioggia e le bandiere rosse hanno caratterizzato l’edizione 2022 della 6 Ore di Spa-Francorchamps. Il secondo atto del FIA World Endurance Championship ha incoronato Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez (Toyota #7) davanti all’Alpine #36 di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão. Terzo posto assoluto per Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast (WRT #31), primi in LMP2, mentre è da segnalare il successo in GTE PRO per Ferrari. James Calado/Alessandro Pier Guidi primeggiano contro il pronostico tra le GT abbattendo la concorrenza di Porsche che si ‘accontenta’ della GTE-Am con Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77). La prova è stata condizionata da una serie di bandiere gialle in successione e soprattutto tre bandiere rosse. La prima è arrivata dopo 60 ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) La pioggia e le bandiere rosse hanno caratterizzato l’edizione 2022 della 6 Ore di Spa-. Il secondo atto del FIA World Endurance Championship ha incoronato Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez (#7) davanti all’Alpine #36 di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão. Terzo posto assoluto per Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast (WRT #31), primi in LMP2, mentre è da segnalare il successo in GTE PRO per. James Calado/Alessandro Pier Guidi primeggiano contro il pronostico tra le GTndo la concorrenza diche si ‘accontenta’ della GTE-Am con Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77). La prova è stata condizionata da una serie di bandiere gialle in successione e soprattutto tre bandiere rosse. La prima è arrivata dopo 60 ...

