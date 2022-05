WEC 6 Ore di Spa | Toyota vince nella massima categoria | vittoria per Ferrari nel GTE Pro

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 7 maggio 2022) La 6 Ore di Spa Francorchamps del WEC 2022 potrebbe non essere stata una classica istantanea, ma è stata sicuramente una tipica gara di auto sportive. Alle 13:00 ora locale la gara è iniziata in condizioni di asciutto, ma ben presto il clima capriccioso delle Ardenne ha iniziato a giocare un ruolo da protagonista. Con L'articolo proviene da Webmagazine24.