Volodymyr Zelensky, "il ponte non è bruciato": retroscena, cosa si nasconde dietro alla proposta rivolta a Putin (Di sabato 7 maggio 2022) Volodymyr Zelensky apre a una trattativa con Mosca. Il leader ucraino ha dichiarato: "L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio". Anche senza mai citarla, il discorso del capo del governo di Kiev fa pensare a una nuova svolta sullo status della Crimea. A confermare un possibile "venirsi incontro", lo stesso capo dell'ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak: "La priorità di Kiev - ha confermato all'emittente Rbc Ukraine - è finire la guerra e far ritirare i russi almeno alla situazione precedente all'invasione del 24 febbraio". Insomma, Kiev sarebbe disposta a sacrificare la penisola annessa alla Russia otto anni fa. "Donbass e Crimea sono due questioni impegnative - ha aggiunto - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)apre a una trattativa con Mosca. Il leader ucraino ha dichiarato: "L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio". Anche senza mai citarla, il discorso del capo del governo di Kiev fa pensare a una nuova svolta sullo status della Crimea. A confermare un possibile "venirsi incontro", lo stesso capo dell'ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak: "La priorità di Kiev - ha confermato all'emittente Rbc Ukraine - è finire la guerra e far ritirare i russi almenosituazione precedente all'invasione del 24 febbraio". Insomma, Kiev sarebbe disposta a sacrificare la penisola annessaRussia otto anni fa. "Donbass e Crimea sono due questioni impegnative - ha aggiunto - ...

