Visita del Garante campano dei detenuti Ciambriello al carcere di Carinola (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Stamane il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello ha Visitato la casa di reclusione di Carinola. Accompagnato dal direttore del carcere Carlo Brunetti, dal comandante della Polizia penitenziaria Tonia Giuliano e dal sindaco di Carinola Giuseppina Di Biasio, è stato prima all'area verde del carcere luogo dove si tengono i colloqui tra detenuti e familiari con figli e poi è stato nell'aria del carcere dove si frequentano corsi scolastici di enogastronomia, agraria e artistici. Nell'aria verde c'era il maestro Alessandro Ciambrone che insieme a due detenuti ha realizzato un murale dal titolo "Sole a Carinola".

