VIDEO | TORINO NAPOLI 0-1, le immagini del match (Di sabato 7 maggio 2022) Il NAPOLI vince 1-0 in casa del TORINO grazie al gol di Fabian nel secondo tempo. Dopo una prima frazione non bellissima da vedere tra due squadre che hanno poco da chiedere al campionato, il secondo tempo ha regalato qualche emozione in più. Prima Insigne sbaglia un calcio di rigore, procurato da Mertens con Berisha che intuisce l'angolo e nega il gol al capitano del NAPOLI. Ci pensa Fabian a regalare i tre punti al NAPOLI con il suo primo gol in area della stagione.

