Video Gol Brighton - Manchester United 4 - 0 | gli highlights

(Di sabato 7 maggio 2022) Nella gara della 36ª giornata di Premier League, ilschianta per 4 - 0 il. In gol Caicedo, Cucurella, Gross e Trossard. Guarda glidel match

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - juventusfc : Tre gol uno più bello dell'altro ?????? Il più bello, secondo voi? #GenoaJuve - sscnapoli : ? 73’ | GOOOOOOOOLLLLLLLLL ????? Il magooooooooo di sinistro insacca alle spalle di Berisha ?? Passiamo in vantaggio… - whogabigol : RT @SimoneMosso: ? La reazione di Federico #Dimarco al gol del 3-2 di #Lautaro. Emozione e liberazione. ???? #InterEmpoli #LineaInter https:/… - _Black_Feet_ : RT @ElTrattore: Gol di una difficoltà disarmante fatto diventare un gioco da ragazzi Di Natale e Miccoli i giocatori più sottovalutati di… -

Nella gara della 36ª giornata di Premier League, il Brighton schianta per 4 - 0 il Manchester United. InCaicedo, Cucurella, Gross e Trossard. Guarda gli highlights del matchLa pancia piena della qualificazione Champions e la testa all'Inter hanno prodotto il peggior risultato possibile per la Juve e rovinato pure la festa di Paulo Dybala per i 115in bianconero. Il ..."1% di chance, 100% di fede". Queste le prime parole pubblicate sui social, insieme ad uno scatto, dal centrocampista islandese Albert Gudmundsson che con un suo gol ha lanciato la pazzesca rimonta ...Termina 1-0 tra Fermana e Viterbese la sfida valevole per l’andata dei playout del campionato di Serie C 2021/2022. Dopo un primo tempo equilibrato sono i padroni di casa a trovare la vittoria grazie ...