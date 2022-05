Via le macchie dai vestiti dei figli senza spendere un euro – lo possono fare tutti (Di sabato 7 maggio 2022) Una madre ha condiviso un consiglio poco noto per rimuovere le macchie di cibo e sporcizia dai vestiti del proprio bimbo senza utilizzare prodotti costosi. Può sembrare troppo bello per essere vero ma lei ha giurato che funziona e per questo ha deciso di condividerlo sui social. Si tratta di un metodo poco noto che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 7 maggio 2022) Una madre ha condiviso un consiglio poco noto per rimuovere ledi cibo e sporcizia daidel proprio bimboutilizzare prodotti costosi. Può sembrare troppo bello per essere vero ma lei ha giurato che funziona e per questo ha deciso di condividerlo sui social. Si tratta di un metodo poco noto che L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

2bsolonely_ : Qualcuno sa se le macchie di acetone vengono via dai vestiti? ?? - 21centurygirlll : Comunque se soffrite di acne non a livelli estremi (?) il retinolo vi cambia la vita. Pro: la pelle è super morbida… - noventano : @baffi_francesco @OttoemezzoTW Lei lavera' via le macchie di sangue. In tempo per la sfilata del 9 maggio - ParliamoDiNews : Via le macchie di sangue da pantaloni, camicie e tessuti vari senza fatica grazie a questi 4 semplici metodi - Pro… - flag6789 : @scoiattolo222 *quella naturale non serve quasi a un c...o, con quella frizzante ci puoi fare anche altro ci tiri v… -