Verona-Milan, striscione degli animalisti: "Ibra ammazza gli animali, lo sport non cancella l'odore"

Alla vigilia del match Verona-Milan, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022 e decisivo per la lotta scudetto, è stato appeso uno striscione sui cancelli del Bentegodi. "Ibra ammazza gli animali, lo sport non cancella l'odore" si legge. Gli autori di questo blitz sono i militanti del movimento "Centopercentoanimalisti", che in una nota spiegano: "Ibrahimovic si è procurato licenze per ammazzare animali più rari come i leoni. Inoltre ha comprato un'isola per trasformarla nella sua riserva personale. Uccidere è il maggior divertimento per lui e per la moglie. Volevamo ricordarlo ai tanti appassionati di calcio che non lo sanno o che ..."

