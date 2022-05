Verona-Milan, Pioli: “Bello affrontarla con così tanti tifosi milanisti” (Di sabato 7 maggio 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Verona-Milan, ha parlato dell'esodo previsto dei tifosi rossoneri allo stadio 'Bentegodi'. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 7 maggio 2022) Stefano, alla vigilia di, ha parlato dell'esodo previsto deirossoneri allo stadio 'Bentegodi'. Le sue dichiarazioni

Advertising

Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - capuanogio : ?? A Verona il #Milan sarà spinto da 16mila tifosi. Bruciati i biglietti per i settori ospiti e anche le altre zone… - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - gatutyp : RT @SerieA_Offside: TITLE RACE?????? Milan & Inter last 3 match Milan Verona (Away) Atalanta (Home) Sassuolo (Away) Inter Empoli (Home) ? Ca… - internewsit : Suma provoca: «Verona solo ricordo positivi per il Milan. Perché non parlano di Inter?» - -