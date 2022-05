Verissimo oggi, sabato 7 maggio: chi sono gli ospiti? Orario (Di sabato 7 maggio 2022) Silvia Toffanin torna oggi, sabato 7 maggio 2022, con il suo storico programma Verissimo: scopriamo quando inizia, l’Orario e chi sono gli ospiti della puntata. Leggi anche: Amici 2022 serale: quando va in onda la finale? Sarà in diretta? Verissimo: a che ora inizia? Orario Ecco quando andrà in onda la puntata di oggi di Verissimo:... Leggi su donnapop (Di sabato 7 maggio 2022) Silvia Toffanin torna2022, con il suo storico programma: scopriamo quando inizia, l’e chiglidella puntata. Leggi anche: Amici 2022 serale: quando va in onda la finale? Sarà in diretta?: a che ora inizia?Ecco quando andrà in onda la puntata didi:...

Advertising

Bera49164308 : RT @Barbara1777: Mike Lindell ha appena detto una cosa molto saggia (sta parlando al rally di Trump in Pennsylvania) “Oggi ci sono solo due… - Barbara1777 : Mike Lindell ha appena detto una cosa molto saggia (sta parlando al rally di Trump in Pennsylvania) “Oggi ci sono s… - FRossifake : @chr1sfake verissimo oggi alle 16:30 su canale5 - Martineaklov : RT @FloydJethro69: @IlariaBifarini Verissimo Ilaria. Però dobbiamo ammettere che noi 'popolo' ci mettiamo del nostro x farci fregare! Ok di… - Rita63824771 : RT @MedInfinityIT: Prima del grande finale di #RosyAbate2, oggi sarà ospite a #Verissimo Vittorio Magazzù ?? Vi aspettiamo alle 16.00 su #C… -