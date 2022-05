(Di sabato 7 maggio 2022) Conoscete ladell’ex capitano della Juventus,Delcom’è diventata oggiDelè sicuramente uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi. L’attaccante veneto ha legato la sua carriera ai colori per la Juventus, diventando nel corso degli anni una vera e propria bandiera del club bianconero.Del, ex calciatore (Foto Web)Nella sua carriera ha vinto praticamente tutto: 6 Scudetti, 1 Campionato di Serie B, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa Intertoto, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per club e la Coppa del Mondo. Quest’ultimo traguardo raggiunto con la nazionale azzurra nel 2006. E’ l’undicesimo ...

Advertising

gobbi_sonia : RT @wtbnancy: ma voi vi ricordate quando: #Amici21 #caroligi - gobbi_sonia : RT @miryeamiglii185: Ma vi ricordate quando la regina ha spaccato i culi a tutti anche sul hip hop? #caroligi #Amici21 #carolapuddu https:… - gobbi_sonia : RT @badgalchii: ma voi vi ricordate quando - gobbi_sonia : RT @_guantodisfiga_: Ma vi ricordate di questo? - Sonia__whatever : RT @catlatorre: Ricordate Jean Pierre Moreno, il ragazzo picchiato in metro a Roma l'anno scorso perché si era baciato col suo compagno? P… -

Kronic

Le sue lezioni di Umanità e le sue parole non solo vannoe lette, ma anche ascoltate, nel ... Un abbraccio grandePerticara'.Cosa sappiamo suBergamasco Ve laa Quo Vado nel ruolo della dottoressa Sironi Ecco cosa fa oggi Questa sera su Canale 5 andrà in onda Quo Vado , film di Checco Zalone che a distanza di anni continua ... Ve la ricordate Sonia, la moglie di Alessandro Del Piero Ecco dopo la separazione come si è ridotta Conoscete la moglie dell'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero Ecco com'è diventata oggi Sonia Amoruso ...Da domani alle 21 appuntamento al Teatro della Limonaia . Autori a confronto in un format. A Calenzano ricordando Kafka ...