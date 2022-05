Vanessa Incontrada lascia tutti senza parole: adesso non ci sono proprio più dubbi (Di sabato 7 maggio 2022) Con alcune delle sue ultime IG Stories, Vanessa Incontrada lascia senza parole: adesso non ci sono proprio più dubbi, cosa sta accadendo. Oltre a vantare di un successo impressionante per la sua carriera da artista, Vanessa Incontrada è inarrestabile anche dal punto di vista social. Seguitissima, ma soprattutto super attiva sul suo canale Instagram, l’attrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 7 maggio 2022) Con alcune delle sue ultime IG Stories,non cipiù, cosa sta accadendo. Oltre a vantare di un successo impressionante per la sua carriera da artista,è inarrestabile anche dal punto di vista social. Seguitissima, ma soprattutto super attiva sul suo canale Instagram, l’attrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

El_Tanito_ : @Sanfra1407 Come disse il saggio Vincenzo da Via Anfossi : “MINCHIA VANESSA MENOMALE CHE TI HO INCONTRADA” @riccardo_FCIM - Sanfra1407 : Vanessa Incontrada: mangerei con la frisella. - lau67to : Questo dialogo su con chi devo stare stracopiato dai ragazzini di Non dirlo al mio capo, la figlia di Vanessa Incon… - A_Raffaele_ : Su Instagram Ida Platano tronista di u&d che va in TV per cercare il vero AMMORE della sua vita e intanto pubbliciz… - ParliamoDiNews : Fosca Innocenti 2, iniziate le riprese: Vanessa Incontrada conferma #Canale5 #Curiosit #FrancescoArca #Mediaset… -