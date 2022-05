Usa smascherati e criminali di guerra Dalla Russia la pesante accusa ai servizi segreti e Biden

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Lo speaker della Duma russa, Vyacheslav Volodin, sul proprio canale Telegram ha rivolto una durissimaagli Stati Uniti, con dichiarazioni che accendono ancora di più le ostilità tra i due paesi. “Gli Stati Uniti stanno prendendo parte alle ostilità in Ucraina. Non si tratta solo della fornitura di armi e strumentazione, il regime nazista di Kiev è guidato dalle forze d'intelligence americane. Dopo il golpe, consiglieri e istruttori stranieri stanno lavorando in Ucraina. Oggi, Washington di fatto coordina e sviluppa le operazioni militari, quindi partecipa direttamente alle ostilità contro il nostro Paese”. “La leadership degli Stati Uniti - ha proseguito Volodin - dovrebbe essere ritenuta responsabile per i crimini commessi in Ucraina dal governo nazista di Kiev, aggiungendola alla lista deidi. Il ...