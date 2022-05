Uomini e Donne, Ida Platano di nuovo innamorata? Chi è lui (Di sabato 7 maggio 2022) Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne abbiamo appreso che Ida Platano ha finalmente trovato la voglia di mettere un punto al passato, che porta il nome di Riccardo Guarnieri, e voltare pagina per dedicarsi a un altro uomo che l’ha presa moltissimo: stiamo parlando di Marco, il 36enne sceso appositamente per corteggiarla, col quale è anche stata avvistata in atteggiamenti intimi in un locale della sua città, Brescia. Uomini e Donne, scelta a sorpresa di Luca Salatino: quando si registra Il tronista romano potrebbe uscire dal programma mano a mano con la sua scelta molto prima del previsto Uomini e Donne, Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 7 maggio 2022) Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione diabbiamo appreso che Idaha finalmente trovato la voglia di mettere un punto al passato, che porta il nome di Riccardo Guarnieri, e voltare pagina per dedicarsi a un altro uomo che l’ha presa moltissimo: stiamo parlando di Marco, il 36enne sceso appositamente per corteggiarla, col quale è anche stata avvistata in atteggiamenti intimi in un locale della sua città, Brescia., scelta a sorpresa di Luca Salatino: quando si registra Il tronista romano potrebbe uscire dal programma mano a mano con la sua scelta molto prima del previsto, Ida ...

Advertising

Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - fattoquotidiano : Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in c… - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in caso… - una_matita_Blu : RT @lisameyerildra1: Care donne direi sia il caso di non comprare gli abiti di merda di Elisabetta Franchi, che li venda agli uomini che le… -