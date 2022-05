Uomini e Donne, cala il gelo sul pubblico di Maria: “Che c’è, avete paura?” (Di sabato 7 maggio 2022) Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati al centro dell’attenzione proprio come un po’ di anni fa. Tina Cipollari, nell’ultima puntata, ha decisamente perso la pazienza Le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 maggio 2022): Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati al centro dell’attenzione proprio come un po’ di anni fa. Tina Cipollari, nell’ultima puntata, ha decisamente perso la pazienza Le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - gualtierieurope : #Roma è fiera dei volontari, delle donne e degli uomini della @crocerossa da sempre in prima linea per la tutela de… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - infoitcultura : Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri, il brutto atteggiamento del tronista fa infuriare Tina: 'È - zazoomblog : Riccardo Guarnieri smaschera la redazione di Uomini e Donne: bufera in puntata interviene un’autrice - #Riccardo… -