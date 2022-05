Una Vita, riepilogo 6 maggio: Mendez ha scoperto chi ha ucciso Felicia e poco dopo è stato aggredito. Nuove anticipazioni (Di sabato 7 maggio 2022) Una Vita, riepilogo 6 maggio: al centro della puntata di ieri c’è stato l’investigatore privato che sta indagando sull’omicidio di Felicia. Cosa è successo a Mendez? Una Vita, riepilogo 6 maggio: il garzone ha rivelato a Medez chi è l’assassino di Felicia Il poliziotto amico di Felipe ha pagato come concordato il garzone della drogheria, per farsi dire chi ha acquistato il veleno per uccidere Felicia, e il ragazzo “ha parla”. Finalmente Mendez ha scoperto la verità! L’investigatore è stato aggredito Il garzone, dopo la rivelazione a Mendez, se n’è andato e due sconosciuti hanno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 7 maggio 2022) Una: al centro della puntata di ieri c’èl’investigatore privato che sta indagando sull’omicidio di. Cosa è successo a? Una: il garzone ha rivelato a Medez chi è l’assassino diIl poliziotto amico di Felipe ha pagato come concordato il garzone della drogheria, per farsi dire chi ha acquiil veleno per uccidere, e il ragazzo “ha parla”. Finalmentehala verità! L’investigatore èIl garzone,la rivelazione a, se n’è andato e due sconosciuti hanno ...

