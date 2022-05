Una Vita anticipazioni: Natalia finisce in carcere (Di sabato 7 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, Natalia finisce in carcere: si mette davvero male per la giovane Quesada ,ecco le anticipazioni per la soap. L’appuntamento del week-end con la soap spagnola di Canale 5 sembra che si aprirà davvero con un grandissimo colpo di scena; nelle ultime puntate, abbiamo visto il tentato sequestro ai danni di Natalia, che si è presa davvero un bello spavento. Natalia finisce in carcere, le anticipazioni per la soap.I piani di Aurelio e Genoveva sono saltati per l’intervento di Felipe, ma i guai per la Quesada sono davvero lontani dall’essere finiti; stando alle anticipazioni infatti, la giovane messicana finirà in carcere. Una ... Leggi su formatonews (Di sabato 7 maggio 2022) Unain: si mette davvero male per la giovane Quesada ,ecco leper la soap. L’appuntamento del week-end con la soap spagnola di Canale 5 sembra che si aprirà davvero con un grandissimo colpo di scena; nelle ultime puntate, abbiamo visto il tentato sequestro ai danni di, che si è presa davvero un bello spavento.in, leper la soap.I piani di Aurelio e Genoveva sono saltati per l’intervento di Felipe, ma i guai per la Quesada sono davvero lontani dall’essere finiti; stando alleinfatti, la giovane messicana finirà in. Una ...

Advertising

berlusconi : La casa è il frutto dei risparmi di una vita. Per questa ragione, dopo avere abolito l’Imu, ci siamo opposti ad una… - mengonimarco : Onnivora di musica e anche di un mare di altre cose, seria quando si parla di pressione psicologica ed haters, prof… - fattoquotidiano : Vita da rider: aumentano i km, crollano i compensi Giuseppe pedala in città per le piattaforme del food delivery d… - Eleagnus1 : RT @francofontana43: Assassini mirati. Non stupisce. Israele li pratica da una vita, con orgoglio e impunemente. La guerra è sempre crimina… - mxrtnp : RT @heythereelena: oggi nunzio ha pronunciato il mio nome in una room e ha detto che sono la sua manager il giorno più bello della mia vita -