Una Vita, anticipazioni 7 maggio: Natalia viene arrestata

Natalia Quesada vivrà uno dei momenti più difficili da quando ha messo piede ad Acacias. La donna, come si evince dagli spoiler della puntata Una Vita in onda il 7 maggio, verrà arrestata davanti agli occhi di Felipe, il quale deciderà di assumere la sua difesa. Nel frattempo, Leonardo consegnerà a Soledad delle scatole con un contenuto pericoloso e Fabiana li sorprenderà e si insospettirà. Intanto, Alodia temerà di essere incinta e non ci sarà verso di calmarla. Infine, Antoñito si lascerà andare a delle considerazioni infelici sullo sciopero.

Anticipazioni Una Vita oggi 7 maggio: Alodia confessa a Casilda di aver fatto l'amore con Ignacio

Natalia sarà molto grata ai suoi salvatori e per tale motivo deciderà di acquistare un pensiero per ognuno di loro.

