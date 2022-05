Una mostra al Coni: Paolo Rossi celebrato il prossimo 4 luglio (Di sabato 7 maggio 2022) Roma – Il campione del mondo di Spagna 1982 celebrato in una mostra nel tempio dello sport italiano. Accadrà il pRossimo 4 luglio, giorno significativo per quella Nazionale di Enzo Bearzot che vinse il Mondiale di calcio. E allora proprio in quella data speciale, Paolo Rossi sarà ricordato da una mostra. Lo ha detto Giovanni Malagò, come riporta l’Adnkronos: “Sarà inaugurata al Coni la mostra dedicata a Paolo Rossi, che rimarrà aperta per dieci giorni, al Salone d’Onore”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022) Roma – Il campione del mondo di Spagna 1982in unanel tempio dello sport italiano. Accadrà il pmo 4, giorno significativo per quella Nazionale di Enzo Bearzot che vinse il Mondiale di calcio. E allora proprio in quella data speciale,sarà ricordato da una. Lo ha detto Giovanni Malagò, come riporta l’Adnkronos: “Sarà inaugurata alladedicata a, che rimarrà aperta per dieci giorni, al Salone d’Onore”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

Advertising

Tg3web : Cinquant'anni fa la fotografia di una bambina in fuga senza vestiti ustionata dal napalm valse a Nick Ut il premio… - elio_vito : La vicenda della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto mostra come occorre lottare non solo pe… - pompeii_sites : Questo frammento di affresco è stato di recente restaurato ed è ora visibile alla Mostra Arte e sensualità nelle ca… - Gigithebeast1 : RT @LaPaginaArte: Invito alla mostra Una mostra su Giovanni Carnovali all'Accademia Carrara di Bergamo. Tre pezzi esposti di alta qualità… - ws_hel : RT @ArtePaRDeS: Servizio RAI su mostra Da'at su Rai 2 Sorgente di Vita domenica 15 maggio dopo tg notte verso l'una -