Una Haas carica ritorna a casa | le parole di Schumacher e Magnussen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per il primo Gran Premio di Miami della Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Tra i protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida ci sono stati anche Kevine Mickdella scuderiache, proprio negli Stati Uniti, correranno in uno dei Gran Premi diche la F1 ha inserito quest’anno nel suo variegato calendario., lediEcco cosa ha detto Kevin, ...