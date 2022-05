Ultime Notizie – Ucraina, Biden a capi intelligence: “Basta fughe di notizie” (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo i recenti scoop dei media americani sull’attività di condivisione di informazioni tra servizi americani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joe Biden ha parlato con i vertici delle agenzie di intelligence e difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del National intelligence Avril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio di Biden è stato che queste rivelazioni “ci distraggono dal nostro obiettivo”, aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell’affermare che queste fughe di notizie devono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo i recenti scoop dei media americani sull’attività di condivisione di informazioni tra servizi americani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joeha parlato con i vertici delle agenzie die difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del NationalAvril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio diè stato che queste rivelazioni “ci distraggono dal nostro obiettivo”, aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell’affermare che questedidevono ...

