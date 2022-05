Ultime Notizie – Trump, respinto ricorso contro il bando da Twitter (Di sabato 7 maggio 2022) Un giudice della California ha respinto il ricorso presentato da Donald Trump contro Twitter per la decisione della piattaforma di mettere al bando l’ex presidente dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il ricorso, inizialmente presentato da Trump lo scorso anno in Florida insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook, come parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori che accusano le società di social media di censurare le loro posizioni. La decisione del giudice arriva dopo che il fondatore di Tesla e Space X Elon Musk ha annunciato la sua intenzione di comprare Twitter, puntando il dito contro le politiche per limitare gli estremisti considerate una limitazione della libertà di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Un giudice della California hailpresentato da Donaldper la decisione della piattaforma di mettere all’ex presidente dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il, inizialmente presentato dalo scorso anno in Florida insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook, come parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori che accusano le società di social media di censurare le loro posizioni. La decisione del giudice arriva dopo che il fondatore di Tesla e Space X Elon Musk ha annunciato la sua intenzione di comprare, puntando il ditole politiche per limitare gli estremisti considerate una limitazione della libertà di ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - DomaniGiornale : ?? Continuano le evacuazioni dall'acciaieria #Azovstal di #Mariupol. Nuove esplosioni in Transnistria mentre la firs… - gltiso72 : RT @elevisconti: @GiuseppeConteIT La informo sulle ultime notizie presidente: Zelensky è disposto a negoziare, Putin no e infatti ha attacc… -