Ultime Notizie Serie A: la pazza lotta scudetto, Belotti Napoli e il 'caso' Vlahovic (Di sabato 7 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.05 – Genoa Juve, Vlahovic in lacrime e per i giornali è un caso – La prestazione poco positiva del serbo ha fatto scattare l'allarme in casa bianconeria. La notizia 9.00 – Atalanta, Marino rinnova e Gasperini? – Il dg ha firmato per la Dea per le prossime stagione, l'idea sull'allenatore? La notizia 8.30 – Torino Napoli, Belotti osservato speciale. – L'attaccante granata in scadenza può essere un'occasione per gli azzurri. La notizia 8.00 – Inter furiosa come non mai, il Milan ha due giorni per pensarci – I nerazzurri rimontano l'Empoli e mettono pressione in vetta. L'editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

