Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 10 | 10

(Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio Liverpool programma delle Nazioni Unite ha chiesto lo sblocco del porto di Betta per consentire l’esportazione del grano ha stoccato i silos di grano krajno sono pieni si legge in una nota lo stesso tempo 44 milioni di persone nel mondo stanno marciando verso inedia o desta spiega lei non ci sono montagne di grano che rischiano di andare sprecate l’Ucraina è uno dei principali produttori mondiali di cereali dalle sue forniture dipendono gli approvvigionamenti di numerosi paesi in via di sviluppo che hanno avvertito né altro organizzazioni internazionali che rischiano una grave crisi alimentari a causa del prolungarsi del conflitto con Mosca una potente esplosione causata da un incidente danneggiato l’hotel la toga 5 stelle nel centro della capitale cubana provocando 22 morti una ...