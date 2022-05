Ultime Notizie – Kadyrov: “Nizhne in Repubblica Luhansk sotto controllo Russia” (Di sabato 7 maggio 2022) Nizhne, nella cosiddetta Repubblica popolare di Luhansk, sarebbe completamente controllato dalle forze armate russe. A sostenerlo su Telegram, secondo quanto riferisce l’agenzia russa ‘Tass’, è Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica cecena. Le forze russe, ha sottolineato, inoltre controllerebbero l’80% della città di Popasna, sempre nella regione di Luhansk. Kadyrov, inoltre, sostiene che “i rappresentanti delle unità speciali di quasi tutti gli stati membri della Nato sono presenti in Ucraina”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022), nella cosiddettapopolare di, sarebbe completamente controllato dalle forze armate russe. A sostenerlo su Telegram, secondo quanto riferisce l’agenzia russa ‘Tass’, è Ramzan, il capo dellacecena. Le forze russe, halineato, inoltre controllerebbero l’80% della città di Popasna, sempre nella regione di, inoltre, sostiene che “i rappresentanti delle unità speciali di quasi tutti gli stati membri della Nato sono presenti in Ucraina”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Gattaccioinfame : @GermanoDottori @Menegon68 Beh, Ultime Notizie è una fogna di disinformazione filorussa. Che uno come te chiami 'am… - GermanoDottori : @Menegon68 Lasci che rispondano gli amici di Ultime notizie. Io comunque lo ritengo possibile. Non mi stupirebbe. S… -