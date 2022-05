Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.578 contagi e 7 morti. A Roma 1.779 nuovi casi (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 3.578 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 7.912 tamponi molecolari e 21.790 antigenici con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 1.058, 7 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 58. Da ieri sono guarite 5.277 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.779. Nel dettaglio, i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 634 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 617 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 3.578 ida Coronavirus, 7 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7. Nelle24 ore sono stati processati 7.912 tamponi molecolari e 21.790 antigenici con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 1.058, 7 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 58. Da ieri sono guarite 5.277 persone. Icittà sono a quota 1.779. Nel dettaglio, i numeri delle24 ore. Asl1: sono 634 ie 1 decesso; Asl2: sono 617 ie 2 i decessi; Asl ...

