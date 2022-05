Ultime Notizie – Covid oggi Italia | Iss | continuano a crescere le reinfezioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 7 maggio 2022) “Dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022 sono stati segnalati 397.084 casi di reinfezione” da, “pari al 3,3% del totale dei casi notificati”. Mentre “nell’ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari al 5%”, ulteriormente “in aumento rispetto alla settimana precedente” quando “il valore era 4,5%”. E’ uno dei dati segnalati nel report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) su-19 in. Un trend che gli esperti attribuiscono alle caratteristiche di super contagiosità e immunoevasione della variante Omicron e della sua famiglia, che si arricchisce di nuove sottovarianti come Omicron 4 (già segnalata in qualche regione del nostro Paese, come riferito ieri da Anna Teresa Palamara, direttore Malattie infettive Iss) e Omicron 5. “L’analisi del rischio di ...